Немецкий политик призывает власти ФРГ закупить вакцину «Спутник V»

Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство Германии убедить Европейский союз в необходимости закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает газета Ostthüringer Zeitung.

По его словам, благодаря «Спутнику V» существует большая вероятность вернуться к нормальной жизни.

«Призываю правительство ФРГ дать ЕС понять, что сейчас следует закупить у производителей «Спутника V» соответствующее количество вакцины», — заявил политик.

Он отметил, что он не делает выбор между существующими вакцинами и, когда придет его очередь, сразу привьется тем препаратом, который будет доступен.

При этом Рамелов добавил, что не боится возможных побочных эффектов.

Ранее сообщалось, что регулятор ЕС изучит соответствие вакцины «Спутник V» обычным стандартам союза.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.