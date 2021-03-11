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Общество. Новости

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Африканец пытался за взятку провести через Внуково пять соотечественников

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В Центре общественных связей ФСБ рассказали о задержании гражданина одной из африканских стран в аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно представленным данным, он пытался дать взятку одному из пограничников, чтобы провести через контрольный пункт четверых соотечественников.

«Федеральной службой безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом пресечен канал незаконной миграции», — подчеркнули в Центре.

Кроме того, там уточнили, что мужчина следовал через Россию транзитом. При себе он имел поддельные документы.

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