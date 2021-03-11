В туалете у главы алтайского минздрава нашли почти 6 млн рублей

Порядка 5,8 млн рублей обнаружили во время обыска под досками уличного туалета у подозреваемого во взяточничестве главы минздрава Алтайского края Сергея Коваленко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Отмечается, что обыски проходили 10 марта на участке чиновника в микрорайоне «Берёзовая роща» и Майме.

По словам собеседника агентства, 11 марта пройдет судебное заседание по поводу избрания меры пресечения Коваленко.

Ранее стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении главы алтайского минздрава и его помощника. Чиновники неоднократно получали от руководства трех коммерческих компаний взятки на общую сумму порядка 4,6 млн руб.