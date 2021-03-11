В Минздраве предупредили о рисках развития делирия после коронавируса

Главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр» Зураб Кекелидзе заявил, что у пациентов с коронавирусом нового типа может развиться психическое заболевание, которое связано с нарушением сознания, делирий. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции его спросили о различиях делирия при коронавирусе и при других критических состояниях.

По словам внештатного психиатра, заболевание может и там, и там быть.

«Разумеется, методы лечения определяются тем, а что за личность, связано ли это, с употреблением, скажем, алкоголя или связано это с употреблением наркотиков до того, но не во время лечения. Или это связано с проводимым лечением», — сказал Кекелидзе.

Ранее врачи предупредили об опасности COVID-19 для психики.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 118,6 млн заболевших, свыше 94,2 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».