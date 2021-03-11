НАК: в Махачкале нейтрализован планировавший террористическую атаку боевик

В Махачкале силовики нейтрализовали боевика, который планировал совершить террористическую атаку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточняет, что в результате проведения контртеррористической операции никто, в том числе среди сотрудников силовых структур, не пострадал.

Кроме того, в НАК добавили, что на месте перестрелки было найдено оружие, а также «пояс смертника».

Ранее режим КТО был введен в Дагестане после того, как неизвестные оказали силовикам сопротивление.