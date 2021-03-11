Экс-мэр Риги призвал власти Латвии сделать доступной вакцину «Спутник V»

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков обратился к властям Латвии с призывом сделать российскую вакцину «Спутник V» доступной для граждан страны после ее регистрации в ЕС. Об этом сообщает телеканал Rīga TV24.

Он призвал власти расширить ассортимент предоставляемых для вакцинации препаратов против коронавируса.

По его словам, властям следует «отмести» все, связанное с геополитикой, политикой, поскольку «на кону здоровье и интересы сограждан».

«Людям, которые скажут, что по политическим причинам они готовы пожертвовать своими бабушками и не покупать Sputnik, передайте им, пожалуйста, что-нибудь хорошее от всех сограждан», — подчеркнул Ушаков.

Ранее немецкий политик призвал власти Германии осуществить закупку вакцины «Спутник V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».