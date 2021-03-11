Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

СК назначил служебные проверки ряда руководителей следственных органов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Следственный комитет России назначил проведение комиссионных служебных проверок в отношении ряда руководителей следственных управлений из-за выявления серьезных недостатков в них. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что в следственном управлении по Тверской области было выявлено снижение числа уголовных дел, переданных в суд для рассмотрения по существу.

В новосибирском управлении было отмечено ухудшение качества следствия, в управлении в Республике Калмыкия зафиксированы «многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел». Существенные недостатки также выявили в управлении СКР РФ по Курской области.

По данным ведомства, причинами этих нарушений стали ошибки руководителей, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и тд.

Так, в отношении руководителей следственных управлений СК России по Республике Калмыкия, Новосибирской, Курской и Тверской областям назначено проведение комиссионных служебных проверок. До окончания проверок эти начальники отстранены от исполнения своих обязанностей.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.