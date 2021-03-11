Американка умерла через 4 дня после второй дозы вакцины Moderna

Американка скончалась после вакцинации препаратом от коронавируса нового типа американской компании Moderna. Об этом сообщает телеканал KUTV.

Согласно представленным данным, смерть наступила спустя четыре дня после введения 1 февраля второй дозы вакцины.

Телеканал отмечает, что спустя три дня у 39-летней Кассиди Курилл ухудшилось самочувствие. В связи с этим американку доставили в больницу, где врачи обнаружили у нее ухудшение в работе печени.

Затем пациентку перевели в больницу в городе Мюррей, где ожидалось проведение операции по трансплантации печени, однако ее состояние не стабилизировалось.

Женщина скончалась после отказа печени, сердца и почек.

Ранее медики обнаружили побочный эффект у вакцины Moderna.