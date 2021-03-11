Церетели поддержал перенос его «Аллеи правителей» из Москвы в Пензу

Помощник Церетели рассказал, как скульптор отреагировал на перенос «Аллеи правителей России» из Москвы в Пензу. Зураб Церетели лично одобрил эту инициативу, сообщил «Газете.Ru» Серги Шагулашвили. По его словам, в столице скульптурная композиция размещалась временно.

«Относится он к этому очень хорошо, согласовали с Зурабом Константиновичем все. В Москве эта Аллея была временная экспозиция, а в Пензе будет на постоянной основе. Эта инициатива была Владимира Мединского и губернатора Пензенской области», – рассказал помощник Зураба Церетели.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что композицию работы скульптора Зураба Церетели переместят из Москвы в Пензу. Все 43 бюста российских правителей установят в сквере возле здания епархии.

«Аллею правителей России» открыли в 2017 году в Петроверигском переулке в Москве. Композицию составляют памятники историческим личностям – от князя Рюрика до первого президента России Бориса Ельцина.