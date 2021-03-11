В Махачкале возбудили дело по трем статьям после стрельбы по силовикам

В Махачкале следователи возбудили уголовное дело по трем статьям после ликвидации боевика, открывшего стрельбу по силовикам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Махачкале нейтрализован планировавший террористическую атаку боевик.