Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило четвертую вакцину от коронавируса — фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J ), компании Janssen-Cilag. Об этом пишет РИА «Новости».
«ЕМА рекомендовала предоставить условное регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса компании Janssen для людей старше 18 лет», — говорится в заявлении регулятора.
Окончательное решение по препарату примет Еврокомиссия.
В Евросоюзе уже одобрены три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Ранее стало известно, что Испания планирует в мае открыть границы для привитых от коронавируса туристов.