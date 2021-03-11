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Общество. Новости

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Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило четвертую вакцину от коронавируса — фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J ), компании Janssen-Cilag. Об этом пишет РИА «Новости».

«ЕМА рекомендовала предоставить условное регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса компании Janssen для людей старше 18 лет», — говорится в заявлении регулятора.

Окончательное решение по препарату примет Еврокомиссия.

В Евросоюзе уже одобрены три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее стало известно, что Испания планирует в мае открыть границы для привитых от коронавируса туристов.

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