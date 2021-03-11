В Петербурге спасли человека с COVID-19, сердце которого останавливалось более 10 раз

Врачи больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге спасли пациента с новой коронавирусной инфекцией, сердце которого останавливалось более 10 раз. Об этом сообщили на странице больницы в Instagram.

По информации медучреждения, пациенту 30 лет, однако в анамнезе у него уже были эпизоды ТЭЛА в связи с генетической предрасположенностью к тромбообразованию. При этом COVID-19 и травма стали усугубляющим фактором. И даже несмотря на незамедлительную интенсивную терапию его сердце не выдержало.

«Реанимационные мероприятия, проводимые дежурной бригадой были успешны, но в течение последующих 12 часов сердце пациента останавливалось еще более 10 раз», — говорится в посте.

По словам пациента, он не помнил как умирал, в памяти только остался момент поступления в больницу и нахождение в реанимации. В настоящее время мужчину уже выписали из медучреждения.

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