В ВОЗ назвали главную ошибку стран в борьбе с коронавирусом

Главная ошибка стран в борьбе с коронавирусом — рассчитывать только на вакцины. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, пишет «Лента.ру».

«Базовые меры по обеспечению публичного здоровья остаются основой борьбы с эпидемией: их нужно усиливать», — сказал Язаревич.

Ранее Еврокомиссия одобрила применение вакцины Johnson & Johnson в ЕС.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».