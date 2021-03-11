Стали известны подробности нападения с ножом у ТЦ на Каширском шоссе

Стали известны подробности нападения с ножом на двух человек у торгового центра «Вегас». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.

По данным правоохранителей, вечером 11 марта произошел конфликт возле торгового центра на Каширском шоссе. На месте было установлено, что неизвестный нанес ножевые ранения двум мужчинам и скрылся.

По факту произошедшего проводится проверка, злоумышленника ищут.

В «Вегасе» в свою очередь сообщили, что после инцидента торговый центр работает штатно, безопасности посетителей ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что неизвестный с ножом напал на людей в ТЦ в Москве