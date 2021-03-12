Жилой восьмиэтажный дом горит в Анапе на площади 1,5 тысячи «квадратов»

Восьмиэтажный жилой дом горит в Анапе на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло на мансардном этаже здания. В настоящее время проводится эвакуация жильцов.

«Площадь пожара составляет 1 500 кв. м, пожарные подразделения проводят тушение пожара также с применением высотной техники», – рассказали в МЧС.

Пожару присвоен повышенный номер сложности, существует угроза распространения огня, указано в сообщении.

7 марта пожар произошел в девятиэтажном многоквартирном жилом доме в Уфе, погибли двое взрослых и ребенок.