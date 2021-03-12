Вакцинация от коронавируса началась в исправительных учреждениях Приморья

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в исправительных учреждениях Приморского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУФСИН России.

Отмечается, что в настоящее время осужденных прививают в пяти учреждениях: ИК 33, 41, 23, 26, 49. Прививку уже получил 531 человек.

По словам собеседника агентства, перед вакцинацией каждый доброволец проходит осмотр врача для выявления противопоказаний.

Сотрудники прививаются в филиалах медико-санитарных частей ФСИН России. В первую очередь препарат получают медицинские и педагогические работники исправительных учреждений, а также те сотрудники, которые непосредственно работают с заключенными.

В декабре прошлого года сообщалось, что жертвами коронавируса стали 15 сотрудников ФСИН и один осужденный.