В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России

В марте-апреле текущего года больницы Москвы получат первые партии препаратов против онкологии от завода компании «Биокад». Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего до конца 2027 года город получит от компании около 40 лекарств в рамках офсетного контракта.

Собянин также уточнил, что к настоящему времени Москва уже заключила пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. В общей сложности эти закупке обойдутся столице в 73 млрд руб. (в течение 10 лет).

Ранее сообщалось, что в российских аптеках вновь появился жизненно важный препарат «Азатиоприн».