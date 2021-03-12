Румыния временно приостановила вакцинацию одной из партий вакцины AstraZeneca

Румыния отказалась использовать одну из партий вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca после того, как несколько европейских стран не захотели использовать этот препарат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавируса.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в качестве меры предосторожности. Оставшиеся дозы должно изучить Европейское агентство по лекарственным средствам.

«Вакцинация продолжается всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других существующих партий, которые в настоящее время находятся в Румынии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарственный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что изучают данные об отказе европейских стран от препарата.