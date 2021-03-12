«Макдоналдс» запустил программу грантов в поддержку российских фермеров

«Макдоналдс» объявил в пятницу о старте первого этапа программы предоставления целевых грантов, направленной на поддержку российских фермеров.

В ней приняли участие более 20 фермерских хозяйств из 16 регионов России, сотрудничающих с ГК «Белая Дача», отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 12 марта.

Как известно, «Макдоналдс» предъявляет одни из самых строгих на российском рынке требования к поставщикам продукции, в частности, обязательным является наличие международной сертификации качества и безопасности по стандарту Global G.A.P.

Победители программы в 2021 году получат целевой грант на прохождение данной сертификации, сообщили организаторы.

«Мы гордимся тем, что наши поставщики являются лидерами агропромышленного комплекса России. На сегодняшний день 99% продукции «Макдоналдс» производится в России, в полном соответствии с самыми строгими российскими и международными стандартами», — напомнила Ирина Коршунова, старший директор по обеспечению и гарантии качества и устойчивому развитию «Макдоналдс» в России.

По ее словам, программа выгодна как фермерам, так и «Макдоналдс»: для компании важно на постоянной основе получать качественную продукцию, а для фермеров участие в программе – это возможность получить гарантированный рынок сбыта.

Для участия в программе были отобраны 5 фермерских хозяйств от Астрахани до Новосибирска, которые прошли строгий отбор по следующим критериям: технологичность и автоматизация процессов производства, пищевая безопасность и качество продуктов, ресурсосберегающие технологии и главное — готовность развиваться и внедрять новые технологии.

На данный момент «Макдоналдс» получает продукцию от 160 российских поставщиков, для поставки продукции в предприятия сети они используют сырье от более чем 400 фермерских хозяйств, работающих в разных секторах сельского хозяйства.