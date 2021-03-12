Людей эвакуируют из торгово-офисного центра в Самаре из-за пожара

Людей эвакуируют из торгово-офисного центра «Скала» в Самаре из-за пожара на площади 150 кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.

Отмечается, что инцидент произошел около 11.45 (10.45 мск) в Октябрьском районе. К моменту прибытия на место спасателей горел фасад на втором и третьем этажах здания.

В результате происшествия никто не пострадал.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, на место инцидента направился прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин, организована прокурорская проверка.

Ранее сообщалось, что жилой восьмиэтажный дом горит в Анапе на площади 1,5 тысячи «квадратов».