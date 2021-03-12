Автор фильма «Крым. Путь на Родину» назвал его блокировку на YouTube актом диверсионной войны

Первый заместитель генерального директора ВГТРК и автор фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов заявил «Газете.Ru», что это уже не первый случай, когда YouTube ограничивает и блокирует просмотр отечественных фильмов. Журналист назвал действия платформы актом диверсионной войны.

«Мы, разумеется, сделаем запрос в Google о причинах ограничения доступа, но заранее не рассчитываем ни на какой ответ, потому что долгие переговоры по поводу их предыдущего ограничения просмотра фильма Александра Рогаткина «Беслан» ни к чему хорошему не привели. За последние полтора года было заблокировано YouTube 200 российских аккаунтов, нас уже ничего не удивляет. Это идет такая масштабная, диверсионная, информационная война», – заявил Андрей Кондрашов.

Журналист отметил, что фильм и раньше вызывал недовольство в США, и привел слова Дженнифер Псаки, которая на тот момент занимала пост официального представителя Госдепартамента США.

«Почему все это время – шесть последних лет – YouTube никак не ограничивал доступ к этому фильму, хотя еще в 2015 году на брифинге в Белом доме Джейн Псаки назвала этот фильм «образцом лживой путинской пропаганды». Правда, на вопрос, смотрела ли она фильм, сказала, что не смотрела. То есть этот фильм никогда не нравился администрации Белого дома, а американский мейнстрим использовал его только для того, чтобы обвинить российскую сторону в агрессии. А то, что заблокировали сейчас, то это произошло в преддверии 18 марта, когда на YouTube происходит всплеск смотрения «Крым. Путь на Родину», – сказал Кондрашов.

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», отметив его как «потенциально шокирующий контент». Премьера документальной киноленты состоялась 15 марта 2015 года. Автор фильма реконструирует события 2014 года, которые привели к воссоединению Крымского полуострова с Россией.