Минюст планирует сократить число заключенных в полтора раза

К 2030 году Минюст планирует сократить численность российских заключенных в полтора раза, то есть до 250-300 тыс. человек. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко, пишет РИА «Новости».

По его словам, 188 тыс. заключенных имеют право на замену лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах, из-за чего необходимо увеличить число мест в таких организациях.

«А к 2030 году – полностью обеспечить имеющиеся потребности. В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы», — сказал Чуйченко.

Министр подчеркнул, что это сократит бюджетные расходы.

В настоящий момент наказание отбывают больше 470 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО.