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Общество. Новости

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Лукашенко заявил, что пока не собирается вакцинироваться от коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, 12 марта, что пока не собирается вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом он сказал во время встречи с работниками центральной районной больницы города Молодечно, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что у меня еще антитела сохранились, хотя времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть, но я надеюсь <...> Я принял решение, что коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо», — сказал глава государства.

При этом он добавил, что при необходимости получит прививку.

Белорусский лидер также сообщил, что в 20-х числах марта в республике начнется производство российской вакцины от коронавируса. Во второй половине текущего года планируется производство собственного препарата.

По словам Лукашенко, белорусы смогут выбрать из нескольких вакцин, в том числе и китайскую вакцину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, вакцинировался ли глава государства Владимир Путин от коронавируса.

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