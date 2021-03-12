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Общество. Новости

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Болгария приостановила использование AstraZeneca

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Болгария приостанавливает использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, пишет РИА «Новости».

«Пока Европейское агентство лекарственных средств точно и ясно в письменной форме не подтвердит диагноз — можно вводить вакцину AstraZeneca или нет, до тех пор (применение) останавливается», — сказал Борисов.

По его словам, контракты с производителями вакцин заключала Европейская комиссия, поэтому страны всего лишь «пользователи». В то же время в стране продолжится вакцинация препаратами Pfizer и Modernа.

Ранее стало известно, что США накопили миллионы доз AstraZeneca и не отправляют ее другим странам.

Ряд стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарственный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

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