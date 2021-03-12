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Общество. Новости

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Всемирный экономический форум в Давосе, 21 января 2020 года Всемирный экономический форум в Давосе, 21 января 2020 года

ВЭФ убрал княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю

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Всемирный экономический форум (Давосский форум) убрал из своего списка женщин, изменивших историю, княгиню Ольгу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных», — упоминается на сайте ВЭФ.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Всемирный экономический форум несправедливо назвал княгиню Ольгу «основательницей современной России», так как Русь со столицей в Киеве существовала на территории нынешних Украины, Белоруссии и России.

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