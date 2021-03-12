Православные активисты пожалуются в прокуратуру на выставку с трупами Body Worlds

Православные активисты намерены пожаловаться в прокуратуру на анатомическую выставку с человеческими трупами Body Worlds, выставка проходит на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на координатора движения «Сорок сороков» Андрея Кормухина.

«Мы уже написали требования к организаторам этой выставки прекратить ее. Будем так же обращаться в прокуратуру и правоохранительные органы», — сказал Кормухин, отметив, что православные граждане считают эту выставку надругательством над телами.

Он подчеркнул, что если голоса его единомышленников не будут услышаны, тогда они в рамках закона организуют уличные акции.

Выставка Body Worlds расположена в павильоне №21 на ВДНХ. На экспозиции патологоанатома Гюнтера фон Хагенса представлены человеческие трупы без кожи, обработанные особым способом и установленные в различные позы, а также отдельные внутренние органы людей.