Алексея Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области. Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев, пишет РИА «Новости».

«Нам сообщили, что его увезли из СИЗО. Куда именно — не сообщили», — сказал адвокат.

По его словам, нет даже предположений, куда и зачем могли увезти Навального.

Ранее в ООН выступили с обращением к России по ситуации с Навальным.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ. После возвращения в РФ его задержали.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.