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Общество. Новости

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Азербайджан одобрил «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства.

«Вакцина уже зарегистрирована более чем в 50 странах и доказала свою высокую эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что препарат будет доставлен в республику в ближайшее время.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрила 50-я страна.

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