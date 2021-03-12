В Калмыкии возбудили дело после смерти трех постояльцев дома престарелых

Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после смерти из-за коронавируса трех постояльцев Городовиковского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно информации следствия, в период с 8 по 23 января текущего года сотрудники учреждения, чьи лица еще не установлены, продолжали работать в интернате несмотря на то, что у них были клинические признаки коронавируса. В дальнейшем это привело к массовой вспышке инфекции и смерти трех постояльцев.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в российских домах престарелых началась вакцинация от коронавируса.