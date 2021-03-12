Суд удовлетворил прошение экс-главы Карелии Нелидова об досрочном освобождении

В Карелии Медвежьегорский районный суд условно-досрочно освободил экс-главу республики Андрея Нелидова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил удовлетворить прошение Нелидова об условно-досрочном освобождении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда вступит в силу через 10 дней, если его не обжалуют. При этом, согласно сообщению, в решении суда указано, что прокурор возражал против удовлетворения ходатайства Нелидова.

В 2018 году экс-главу Карелии Андрея Нелидова приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о взятке, его советник Андрей Романов также приговорен к тюремному заключению.