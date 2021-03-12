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Общество. Новости

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Зажатый воротами семилетний мальчик из Томска повредил легкие

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Семиклассник, которого зажало железными автоматическими воротами в Томске, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Врачи диагностировали у ребенка повреждение легких, подозревают отек головного мозга. На данный момент школьник находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ.

По данным источника канала, за несколько минут до происшествия мальчик уже катался на воротах. ЧП произошло после того, как ребенок перекрыл ногой датчик движения — и ворота пошли назад. В момент случившегося мальчик должен был находиться в школе. По предварительным сведениям, ребенка воспитывает опекун, его мать была лишена родительских прав.

Ранее сообщалось, что мальчика зажало железными автоматическими воротами в Томске

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