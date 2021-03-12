Консульство России в Черногории приостановило работу

Консульский отдел посольства Российской Федерации в Черногории приостановил работу из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте посольства.

В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории в феврале-марте 2021 года, а также в целях обеспечения безопасности находящихся в стране россиян, посольство решило приостановить работу с 15 по 28 марта 2021 года, говорится в сообщении.

Кроме того, консульский прием, осуществляемый по предварительной электронной записи в данный промежуток времени, работать также не будет.

Ранее в Черногории был начат сбор и доставка в аэропорт Подгорицы российских граждан для вывоза в Россию.