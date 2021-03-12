Мясников считает ситуацию с коронавирусом в Европе «мракобесием»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал «мракобесием» ситуацию в Европе, вызванная борьбой с коронавирусной инфекцией.

По словам врача, нынешний карантин в странах Европы гораздо более жесткий, чем московские меры, введенные против коронавируса весной 2020 года.

«Идешь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно», — цитируют Мясникова «Вести».

Врач считает, что в России ситуация гораздо лучше, так как смертность от COVID-19 в РФ ниже. Мясников видит в этом заслугу «старого доброго алгоритма военной медицины, который еще с Великой Отечественной сохранен».

Ранее сообщили, что Бразилия закупит и будет производить вакцину «Спутник V».