Депздрав: число смертей от COVID-19 в Москве уменьшилось почти вдвое

Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в Москве за первые два месяца 2021 года.

В январе, по сообщениям Депздрава, в Москве зарегистрировано 16 347 смертей. COVID-19, как основная или сопутствующая причина смерти был указан в январе в 5588 случаях, а в феврале – 3 113.

Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в первые два месяца этого года.

Кроме того, коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. Из-за этого 550 человек в январе и 773 человека в феврале умерли от других причин, но с сопутствующей инфекцией.

«Коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 265 и 377 случаях соответственно», — уточнили в департаменте.

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