Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержано и отменено 25 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Сведения представлены по состоянию на 00.14 (мск).

Так, во Внуково задержали девять вылетов, а три — отменили.

При этом три рейса задержали и четыре вылета отменили в Домодедово.

Кроме того, в Шереметьево было задержано два вылета.

Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском отсутствует.

Причины задержек и отмены вылетов в данный момент неизвестны.

На прошлой неделе сообщалось, что в России резко выросла стоимость авиабилетов.