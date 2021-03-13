Власти Миннеаполиса заплатят $27 млн семье Флойда

Власти города Миннеаполис заплатят $27 млн родственникам погибшего афроамериканца Джорджа Флойдаза за урегулирование гражданского иска, который те ранее подавали, передает NBC News.

По информации телеканала, городской совет принял такое решение единогласно на закрытом заседании, прошедшем в пятницу, 12 марта.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

В июле того же года семья Флойда предъявила иск властям Миннеаполиса.

Ранее сообщалось, что в США начался суд над обвиняемым в убийстве Флойда экс-полицейским.