Врач высказался о влиянии COVID-паспортов на распространение коронавируса

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский выразил мнение, что внедрение паспортов вакцинации от COVID-19 вряд ли помогут снизить темпы распространения коронавируса из-за возможных ошибок при оформлении и выдаче такого документа, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что речь может идти о человеческом факторе, диагностической ошибке лаборатории. Эксперт указал, что есть очень много нюансов относительно ковид-паспортов. «Поэтому однозначно говорить, что введение каких-либо сертификатов гарантируемо снизит заболеваемость коронавирусной инфекцией, я бы не стал», — сказал Вознесенский.

По его словам, в процессе выдачи данного документа могут быть случаи махинаций и мошенничества. «А может быть, какой-нибудь сотрудник лаборатории просто так выпишет паспорт, а ему за это что-то могут дать. Может быть такое теоретически? К сожалению, да», — отметил Вознесенский.

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