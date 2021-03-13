В Москве в субботу ожидается до -1°С

В Москве в субботу, 13 марта, синоптики спрогнозировали до -1°С. В столичном небе будет облачно. В городе пройдет небольшой снег, ожидается метель и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...1°С. Ожидается южный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -2...-0°С. Ветер подует южный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.