В Красноярске задержали начальника отдела полиции за крупную взятку

В Красноярске был задержан начальник одного из отделов полиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

До этого местный Telegram-канал «Борус» сообщил, что начальника красноярского отдела полиции №1 задержали при получении взятки в полмиллиона рублей.

В ведомстве подтвердили факт задержания этого сотрудника правоохранительных органов.

В СК пообещали, что подробности будут раскрыты позже.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали начальницу следственного отдела МВД за получение взятки.