В аэропорту Сургута обнаружили лису с капканом на лапе

Раненую лису с капканом на лапе обнаружили на территории аэропорта Сургута (ХМАО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что животное нашли сотрудники службы авиационной безопасности в пятницу, 12 марта, во время осмотра привокзальной площади.

Лису с раненой лапой поймал специалист-кинолог аэропорта, в дальнейшем ее отправили к ветеринару, который определил, что ей нет и года.

В настоящее время зверь находится на лечении у частного специалиста, так как в Сургуте отсутствует центр реабилитации диких животных. После выздоровления животное отпустят на волю.

В конце февраля самолет вернулся в аэропорт Судана из-за агрессивного кота.