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Общество. Новости

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Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca

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Грузия получила 13 марта первую партию вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что спецавиарейсом в Тбилиси привезли 43 200 доз препарата.

Ранее глава грузинского минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что в приоритете на вакцинацию в стране стоят врачи.

До этого стало известно, что ряд стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарственный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что изучают данные об отказе европейских стран от препарата.

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