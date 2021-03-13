Севастополь возглавил рейтинг регионов по росту преступности

Севастополь стал лидером рейтинга российских регионов по росту преступности на душу населения по итогам 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

Так, в Севастополе за прошлый год преступность выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. Второе место занял Санкт-Петербург, где рост преступности составил 26%, третье место – Ленинградская область с ростом около 13%.

При этом рейтинг по улучшению криминогенной обстановки возглавили Чечня, Северная Осетия и Адыгея, где преступность снизилась на 17%, 15% и 12,4% соответственно.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о росте количества зарегистрированных преступлений в стране во время пандемии коронавируса.