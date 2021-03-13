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Общество. Новости

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Севастополь возглавил рейтинг регионов по росту преступности

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Севастополь стал лидером рейтинга российских регионов по росту преступности на душу населения по итогам 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

Так, в Севастополе за прошлый год преступность выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. Второе место занял Санкт-Петербург, где рост преступности составил 26%, третье место – Ленинградская область с ростом около 13%.

При этом рейтинг по улучшению криминогенной обстановки возглавили Чечня, Северная Осетия и Адыгея, где преступность снизилась на 17%, 15% и 12,4% соответственно.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о росте количества зарегистрированных преступлений в стране во время пандемии коронавируса.

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