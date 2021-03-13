Врач назвала продукт, который поможет избежать переедания

Врач-диетолог Алексей Ковальков советует перед первым приемом пищи употреблять горсть отрубей и запивать их водой, это даст ощущение насыщения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они дадут ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше и не будете переедать», — рассказал она.

Кроме того, медик рекомендует людям, сидящим на диете, на завтрак выбрать йогурт, яблоко, помидоры, огурцы и болгарский перец. А вечером лучше употреблять мясо или рыбу с сырыми овощами, а от кефира и других кисломолочных продуктов стоит отказаться из-за выделения инсулина. Нельзя также на ночь есть каши, фрукты и медленные углеводы.

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