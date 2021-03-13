Россиянин пережил десять клинических смертей за ночь

Житель Санкт-Петербурга Антон Димов пережил десять клинических смертей из одну ночь, сообщает РИА «Новости».

У мужчины, страдающего врожденной генетической тромбофлебией, оторвался тромб, который попал в легочную артерию. По словам Димова, он почувствовал себя плохо после горячего душа.

«Одышка. У меня посинели губы, побелели ноги, все похолодело», – поделился он.

Димов был госпитализирован в отделение реанимации петербургской больницы Святого Георгия и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, впоследствии у него остановилось кровообращение. В течение последующих двенадцати часов сердце мужчины прекращало работать десять раз.

«Врачи каждый раз вновь и вновь восстанавливали эффективную сердечную деятельность, больному был выполнен спасительный системный тромболизис», – рассказали в больнице.

Когда состояние пациента было стабилизировано, его ввели в искусственную кому на три дня.