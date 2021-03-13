Депутат бундестага оценила шансы «Спутника V» на одобрение в ЕС

Депутат немецкого бундестага, сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель выразила надежду на то, что у российской вакцины от коронавируса «Спутник V» такие же шансы на одобрение в Евросоюзе, как и у других препаратов. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Я надеюсь, что у «Спутника V» те же шансы на одобрение, что и у других вакцин», – заявила Вайдель.

По ее словам, равные шансы на одобрение у разных вакцин позволят сохранить реальную конкуренцию препаратов в Евросоюзе.

Ранее в Евросоюзе рассказали о сложностях в одобрении «Спутника V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.