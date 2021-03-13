Российская ведущая успокоила гостей шоу благодаря немецкому языку

Телеведущая «Первого канала» Олеся Лосева успокоила гостей шоу «Время покажет», произнеся несколько слов на немецком языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гостями программы были журналист Юрий Кот и немецкий эксперт Маттиас Уль.

Кот заявил, что государства Запада лицемерят, а также что «ставленники США и ЕС пытаются установить диктатуру в других странах». Уль отметил, что его оппонент только и делает, что нападает на западные страны. После этого их спор перешел на крик.

Обстановку удалось разрядить только после того, как ведущая Олеся Лосева неожиданно обратилась эксперту на немецком языке.

«Тихо! Уже непонятно. Начинается базар. Маттиас, entschuldigen Sie bitte (извините, пожалуйста)», – воскликнула телеведущая.

Только после это в студии ток-шоу нормализовалась обстановка.