В Тунисе начали вакцинировать людей «Спутником V»

В Тунисе в субботу, 13 марта, начали прививать жителей страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз тунисского минздрава.

Отмечается, что в первую очередь препарат получат медики, непосредственно контактирующие с пациентами с COVID-19.

По состоянию на 13 марта, в Тунисе выявлено более 240 тысяч случаев коронавируса, скончались 8329 человек.

Тунис зарегистрировал «Спутник V» 30 января.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».