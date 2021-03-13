Президент Казахстана поручил выяснить причины авиакатастрофы с Ан-26 в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения самолета в районе аэропорта Алма-Аты.

«По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться», — написал он в Twitter.

Глава республики также выразил соболезнование родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

13 марта в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26, предварительно, принадлежащий погранслужбе Казахстана. На борту находились шесть человек, четыре из них погибли.