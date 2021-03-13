В сети появились кадры с места крушения Ан-26 в Казахстане

В сети появился ролик с места крушения Ан-26 возле аэропорта Алма-Аты. Об этом сообщает РИА «Новости».

На видео запечатлена работа спасательных служб, в частности реанимационных бригад и пожарных отрядов.

Кроме того, на кадрах запечатлены обломки авиасудна.

13 марта в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26, предварительно, принадлежащий погранслужбе Казахстана. На борту находились шесть человек, четыре из них погибли. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины крушения самолета.

Позднее стало известно о состоянии пострадавших в авиакатастрофе с Ан-26 в Алма-Ате.