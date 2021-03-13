В Кирове спасли парашютиста, застрявшего в кроне высокого дерева

В Кирове спасатели помогли парашютисту, который застрял в кроне дерева на высоте около 10 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«С помощью пожарной автолестницы спасатель поднялся к кроне дерева, освободил стропы и помог парашютисту спуститься на землю. Затем был отцеплен и парашют», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина, вероятно, совершал прыжок, однако его снесло ветром в сторону от расчетной точки приземления.

Спасательная операция прошла успешно, в результате инцидента спортсмен не пострадал.